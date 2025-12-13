Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
EPT Praga, un solo italiano al Day 5 del Main Event: segui la diretta streaming© .

EPT Praga, un solo italiano al Day 5 del Main Event: segui la diretta streaming

Il torneo più importante della tappa riparte con 16 giocatori left. Seguilo in tempo reale sul nostro sito
2 min

Il Main Event dell’EPT Praga 2025 riparte dal Day 5 con 16 giocatori ancora in corsa per la prestigiosa picca. Tra questi c’è anche un italiano: si tratta di Filippo Ragone, che parte ultimo in chip con 19 Big Blind. Si giocherà fino a quando ci saranno solo 6 player left, che si qualificheranno per il final day. Segui il Main Event dell’EPT Praga 2025 in diretta streaming sul nostro sito.

La diretta streaming del Main Event

Sul nostro sito è possibile seguire l’EPT Praga Main Event 2025 in diretta streaming. Seguilo in tempo reale. Ecco il programma delle dirette live fino alla conclusione del Main Event.

Sabato 13 Dicembre

12:30 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 14 Dicembre

13:00 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Praga 2025, date e tornei più importanti

EPT Praga, l’albo d’oro del Main Event: c’è anche un italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS