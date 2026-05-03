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domenica 3 maggio 2026
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Diretta EPT Montecarlo 2026: dove vedere il torneo in tempo reale© .

Diretta EPT Montecarlo 2026: dove vedere il torneo in tempo reale

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come seguire in live streaming la prestigiosa tappa del poker europeo
2 min

L’European Poker Tour 2026 è arrivato a Montecarlo, per una delle tappe più prestigiose e importanti del poker europeo. Il festival è iniziato il 30 aprile e terminerà il 10 maggio, con il Main Event EPT che avrà inizio giorno 4 maggio. A partire dal 3 maggio, ogni giorno ci sarà il collegamento live con il casinò di Montecarlo per seguire in tempo reale l’evento. La diretta streaming è disponibile anche sul nostro sito

SEGUI L’EPT MONTECARLO 2026 SUL NOSTRO SITO

Camosci al tavolo finale dell’HR for One Drop

A Montecarlo si inizia a fare sul serio. Con diversi giocatori italiani in corsa per picche prestigiose. Come Leonardo Drago ed Enrico Camosci che sono riusciti a qualificarsi al tavolo finale dell’esclusivo High Roller for One Drop e sono in corsa per una prima moneta di oltre due milioni di euro. Al PokerStars Open Main Event, invece, sono rimasti solo 17 giocatori left, con Giulio Astarita unico rappresentante azzurro.

EPT Montecarlo, l’albo d’oro del Main Event

EPT Montecarlo, il programma completo

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