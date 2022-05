Copa Libertadores, il pronostico di Boca Juniors-Corinthians

Fase a gironi della Copa Libertadores , nelle Gruppo E è giunto di nuovo il momento di assistere alla sfida più interessante. All' Estadio Alberto José Armando il Boca Juniors si appresta a ricevere il Corinthians . A campi invertiti il confronto è terminato 2-0 per la compagine brasiliana.

Fai ora i tuoi pronostici!

Per le quote parte favorito il Boca Juniros

Una cosa è certa, battere il Boca Juniors in casa non è un'impresa facile per nessuno. Il club argentino nelle 14 sfide disputate nel 2022 davanti al proprio pubblico ha perso solamente contro l'Huracan.

Il Corinthians nelle due trasferte disputate in questa competizione ha fatto registrare un pareggio contro il Dep. Cali (0-0) e una sconfitta con l'Always Ready (2-0).

Per le quote i brasiliani non partono con i favori del pronostico ma visto il risultato ottenuto all'andata meritano comunque un pizzico di fiducia. Piace la "combo" che lega la doppia chance 1X al Goal.