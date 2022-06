St. Patricks-Uc Dublin, ecco il pronostico

Premier Division irlandese, al " Richmond Park " di Dublino va in scena la sfida tra il St. Patricks e l 'Uc Dublin . I padroni di casa nell'ultima partita disputata hanno perso per 1-0 contro il Dundalk mentre gli ultimi della classe sono reduci dal pareggio interno con lo Sligo Rovers (1-1).

Eoin Doyle e compagni nelle prime 19 giornate di campionato hanno fatto registrare otto vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. Un ruolino di marcia di certo non impeccabile ma di gran lunga migliore di quello dell'Uc Dublin. Duffy e soci con soli 11 gol fatti e ben 38 al passivo vantano sia il peggior attacco che le peggior difesa del torneo. Per le quote non sembrano esserci dubbi, ok il segno 1 al 90'.