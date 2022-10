Roma-Napoli, ovvero Mourinho contro Spalletti: è sfida tra filosofie

Domenica alle 20.45 all'Olimpico andrà in scena Roma - Napoli , il big-match dell'undicesima giornata di Serie A 2022-2023. A sfidarsi anche due grandi personalità in panchina come José Mourinho e Luciano Spalletti . Squadre distanti 4 punti: ospiti che guidano la classifica a 26 punti, capitolini a quota 22.

La Roma ha vinto solo una delle ultime otto sfide contro il Napoli in campionato, 2-1 il 2 novembre 2019; da allora, tre successi partenopei seguiti da due pareggi. Le due squadre potrebbero pareggiare tre match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1994 e il 1995. I giallorossi, inoltre, sono la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più trasferte in Serie A: 29 su 75 gare fuori casa (incluso lo 0-0 in quella più recente del 24 ottobre 2021), completano 13 successi partenopei e 33 vittorie giallorosse.

Roma, qualche problema in casa con le "big"

Una statistica piuttosto interessante riguarda sempre la squadra padrona di casa: la Roma, infatti, non ha vinto nessuna delle ultime 12 sfide casalinghe contro formazioni che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni della classifica di Serie A collezionando 7 pareggi e 5 sconfitte, perdendo tutte le tre più recenti. L’ultimo successo interno contro queste avversarie risale al 12 maggio 2019 con Claudio Ranieri in panchina (2-0 contro la Juventus).

Roma, Mourinho a caccia della quarta vittoria consecutiva in giallorosso

La Roma ha vinto gli ultimi tre match di campionato: con José Mourinho i giallorossi non hanno mai registrato quattro successi di fila in Serie A, l’ultima volta risale all'agosto 2020 con Paulo Fonseca alla guida. Il Napoli ha vinto, invece, tutte le ultime 10 partite tra Serie A e Champions League: solo una volta i partenopei hanno ottenuto 11 successi di fila nella loro storia in tutte le competizioni dal 1929-30: tra aprile e settembre 1986 con Ottavio Bianchi in panchina.

Napoli, Kvaratskhelia uomo ovunque dell'attacco partenopeo

A partire dallo scorso campionato, Napoli (35) e Roma (31) sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol su calcio piazzato in Serie A. Il Napoli ha mandato in gol ben 15 calciatori diversi in questa stagione: record al pari del Bayern Monaco, considerando le squadre dei maggiori cinque campionati europei in tutte le competizioni. Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 13 gol in 14 partite in questa stagione con il Napoli in tutte le competizioni (sette reti e sei assist), più di qualsiasi altro calciatore di Serie A nel 2022-23.