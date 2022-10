Zaniolo si scalda per il Napoli: ecco l'incredibile gol in allenamento

ROMA - Nicolò Zaniolo si scalda per la gara di domenica sera contro il Napoli. Quella che vuole giocare da protagonista per regalar il successo a Mourinho e sbloccarsi dal punto di vista realizzativo. Intanto ci è riuscito in allenamento, con un gol capolavoro che ha strappato gli applausi di tutti i giocatori. Lancio sulla fascia, Zaniolo di sinistro colpisce al volo e manda il pallone sotto al sette battendo così l'incolpevole Boer. Una rete straordinaria che l'attaccante ha ricondiviso sui social per caricarsi ulteriormente in vista del big match.