Atalanta-Inter: è la partita di Gasperini e Gosens

Grande attesa per Atalanta-Inter , uno dei match di cartello della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023, l'ultima prima della lunga pausa dedicata al Mondiale di Qatar e che schiaccerà il tasto stop sul massimo campionato italiano per oltre cinquanta giorni. La palla, infatti, tornerà poi a rotolare il prossimo 4 gennaio 2023.

L'appuntamento, tra le due squadre nerazzurre, è fissato a domenica 13 novembre alle 12.30: Atalanta-Inter sarà infatti il "lunch match". Le due squadre ci arriveranno a umori opposti: la Dea, ovvero, dopo l'inattesa sconfitta di Lecce targata Federico Baschirotto-Federico Di Francesco , un uno-due fulminante che ha reso vana la successiva rete del ritrovato Duvan Zapata . La formazione di Simone Inzaghi , invece, ha cancellato i brutti pensieri post "Derby d'Italia" (perso 2-0 contro la Juventus ) con il roboante 6-1 di San Siro rifilato in rimonta al Bologna , momentaneamente in vantaggio di Charalampos Lykogiannis e poi sommerso di reti con Edin Dzeko , la doppietta di Federico Dimarco e gli acuti di Lautaro Martinez , Hakan Çalhanoglu (su calcio di rigore) e Robin Gosens .

Atalanta-Inter: Robin Gosens grande ex

Proprio Robin Gosens è uno degli ex di turno: il laterale tedesco, tuttavia, se con la Dea si è fatto largo come elemento insostituibile dello scacchiere di Gian Piero Gasperini (che invece guidò l'Inter nell'infelice inizio di stagione 2011-2012), nella squadra di Simone Inzaghi ha trovato poco spazio sino a perdere il posto nella Germania, venendo escluso dalla lista dal commissario tecnico Hans-Dieter Flick. Tutti attualmente nel roster meneghino gli altri ex giocatori della partita, ovvero Alessandro Bastoni, Roberto Gagliardini e Raoul Bellanova.

Atalanta-Inter: Lookman e Barella i migliori marcatori

Entrambe le squadre, dopo gli ultimi impegni nel turno infrasettimanale di campionato, condividono il quinto posto a 27 punti. L'Atalanta ha accumulato 20 gol fatti e 12 subiti, mentre l'Inter vanta 30 realizzazioni e un consistente numero di 20 reti incassate. Il migliore marcatore della Dea è la rivelazione Ademola Lookman con 6 centri, per il "Biscione", invece, il centrocampista Nicolò Barella a quota 5.