Germania, Gosens fuori dai convocati della Germania: la lista

Sfuma il sogno mondiale di Robin Gosens . L’esterno dell’ Inter figura infatti tra gli esclusi della lista definitiva dei 26 convocati per Qatar 2022 resa nota dal ct della Germania Hans-Dieter Flick, che ha sciolto con qualche ora d’anticipo sul termine fissato a domenica 13 novembre i dubbi in merito alla composizione della squadra che cercherà di conquistare la quarta coppa del mondo della propria storia.

Germania, esclusioni eccellenti per il Mondiale: fuori Gosens e Reus

Gosens, che nel 6-1 contro il Bologna ha realizzato il primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter in campionato, secondo stagionale dopo quello al Barcellona in Champions League, paga lo scarso minutaggio nella prima parte di stagione, causato dai problemi fisici che non hanno abbandonato l’ex atalantino neppure nella sua prima annata intera con l’Inter. Tra gli esclusi, oltre a Timo Werner, figura anche Marco Reus, ugualmente stoppato dai tanti infortuni subiti nell’ultimo periodo, mentre faranno parte della spedizione l’eroe della finale di Brasile 2014 Mario Goetze, tornato protagonista in Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions League, oltre al giovanissimo Youssoufa Moukoko, rivelazione del Borussia Dortmund, che compirà 18 anni solo il 20 novembre e ancora in attesa del debutto con la nazionale maggiore.

Qatar 2022, i 26 convocati della Germania

Questa la lista completa della Germania, che debutterà al Mondiale mercoledì 23 novembre contro il Giappone. Portieri: Neuer (Bayern Monaco), Ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht Francoforte). Difensori: Bella Kotchap (Southampton), Ginter (Friburgo), Gunter (Friburgo), Kehrer (West Ham), Klostermann (Lipsia), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Sule (Borussia Dortmund). Centrocampisti: Brandt (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gotze (Eintracht Francoforte), Gundogan (Manchester City), Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Kimmich (Bayern Monaco). Attaccanti: Adeyemi (Borussia Dortmund), Fullkrug (Werder Brema), Gnabry (Bayern Monaco), Havertz (Chelsea), Moukoko (Borussia Dortmund), Musiala (Bayern Monaco), Muller (Bayern Monaco), Sané (Bayern Monaco).