Inter, Inzaghi: "Il Napoli fa un campionato a parte. Sul rapporto con la dirigenza..."

L'Inter riparte, Bologna ribaltato

Dopo le turbolenze seguite al ko di Torino, con le severe parole dell’ad Marotta e il confronto ad Appiano tra società e allenatore, lo show dell'Inter è stato quello di una formazione consapevole di dover trovare continuità soprattutto fuori casa per riavvicinarsi alle primissime posizioni, ma che ha intanto mostrato carattere per recuperare un match che era partito male, complice il difficile approccio avuto dalla squadra dopo le scorie dell’Allianz Stadium.

La rivincita di Inzaghi: "Quando l'Inter perde fa sempre notizia..."

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita Simone Inzaghi non riesce, tuttavia, a non pensare al derby d'Italia...: “A San Siro abbiamo sempre fatto prestazioni importanti, il Bologna era in fiducia dopo quattro vittorie tra campionato e coppa. Non era facile vincere oggi, siamo partiti male andando sotto per un gol balordo, ma abbiamo reagito bene e me l'aspettavo perché in questi giorni avevo visto la concentrazione giusta durante gli allenamenti. Nelle ultime cinque ne abbiamo vinte quattro, perdendo purtroppo solo contro la Juve, partita che sarebbe potuta andare diversamente se l'avessimo sbloccata, ma nel calcio e nella vita i se non contano. Sappiamo che siamo mancati negli scontri diretti come che in Champions il percorso è stato ottimo, ma in questo momento dobbiamo pensare al campionato". C'è anche spazio per una recriminazione legata agli infortuni: "Abbiamo fatto 20 partite, 18 delle quali senza Lukaku e 14 senza Brozovic e tutti sanno quanto sono importanti questi giocatori per noi, ma non cerchiamo alibi. Quando l’Inter si ferma fa sempre notizia, ma alla fine a parte il Napoli che sta facendo cose straordinarie siamo tutte lì. Adesso dobbiamo riproporre anche in trasferta le prestazioni che stiamo facendo in casa”.

Inter, Inzaghi e il retroscena sulla dirigenza

Inzaghi non si è poi sotratto ad una domanda sul rapporto con i dirigenti, dopo le dure parole pronunciate dall'ad Beppe Marotta dopo il ko di Torino e prima del match contro il Bologna: "La sconfitta contro la Juve ci ha fatto male per come è venuta, la pressione addosso ce l'ho sempre avuta, fin da giocatore, ma con la dirigenza c'è un ottimo rapporto. Ci confrontiamo sempre quando si vince e quando si perde, con Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti e Ferri e la cosa che mi piace è la loro trasparenza, la schiettezza di tutti e il fatto che quando c'è qualcosa da dire te lo dicono sempre in faccia".