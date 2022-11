Inter-Bologna, le pagelle: Acerbi perfetto

Inzaghi (all.) 7

La sua squadra parte con troppa frenesia addosso, subisce il gol poi la prodezza di Dzeko le consente di svoltare e da quel punto in poi la strada diventa tutto in discesa. Anche troppo per le colpe del Bologna.

Onana 6

È bravo e fortunato su Arnautovic, viene beffato dalla deviazione di Lykogiannis.

Skriniar 7

Sempre attento e applicato su Arnautovic sia di testa che di piede.

Acerbi 7

Non sbaglia un colpo, è sempre al posto giusto nel momento giusto

A. Bastoni 6,5

Perde un pallone che fa ripartire quelli del Bologna, poi con il passare dei minuti si riscatta.

Dumfries 6,5

Attacca in continuazione, da un suo pallone dalla fascia destra arriva la grande giocata di Dzeko che consente all’Inter di rivedere la luce.

Bellanova (17’ st) 6

Garantisce tanta corsa.

Barella 7

Schouten gli cade su un ginocchio, qualche attimo di ansia ma poi si riprende e si mette a correre e a rincorrere di nuovo.

Gagliardini (29’ st) sv

Fa valere la sua struttura, anche se a partita praticamente finita.

Calhanoglu 7

Il solito geometra che costruisce gioco di qualità, da un suo angolo nasce il gol di Lautaro. Segna su rigore il gol del 5-1.

Asllani (29’ st) sv

Trova lo spazio per colpire un palo.

Mkhitaryan 6,5

Bene, soprattutto nella fase di possesso palla anche se non si fa mai mancare neanche nell’altra.

Dimarco 8

Sale in continuazione, segna il gol del 2-1 con la complicità di Skorupski, a inizio secondo tempo firma il secondo gol con un tiro a giro sul quale Skorupski non può arrivare.

Gosens (17’ st) 7

Un pallone da destra a sinistra, come gli accadeva nell’Atalanta, e ritrova il gol.

Dzeko 7,5

Segna un gol da fenomeno, la sua semi-rovesciata che vale il pareggio è un’opera d’arte, a inizio secondo tempo colpisce di testa la traversa ma di sicuro è un gol sbagliato.

L. Martinez 7

Inzaghi chiude un occhio e lo manda in campo nonostante la serata in... discoteca, firma di testa il gol del 3-1.

Brozovic (17’ st) 6,5

Evidenzia i suoi progressi.

Bologna

Thiago Motta (all.) 5

Costruisce un Bologna coraggioso, recrimina giustamente per una punizione che non c’è che regala all’Inter il gol di Dimarco. Ma al di là di questo torto, poi la sua squadra si perde e finisce per prenderne 6. E mai sarebbe dovuto accadere.

Skorupski 5

Non ha responsabilità sul gol di Dzeko, su quello di Dimarco su punizione si fa sorprendere sul suo palo. Sugli altri non ha particolari colpe.

Posch 4,5

Copre il bidone di benzina a destra, spesso si trova di fronte Dimarco quando attacca. Male nel secondo tempo.

Soumaoro 4,5

Se la vede contro Dzeko, sul gol i meriti sono tutti del nerazzurro, ma poi va in affanno come tutto il resto della squadra.

Lucumi 5

Salva su Dzeko, poi l’arbitro lo punisce per un fallo su Lautaro che non commette.

Sosa (1’ st) 4

Entra e sbaglia su Dimarco sul gol del 4-1, poi commette un fallo di mano e l’arbitro lo punisce con il rigore. Non è ancora pronto.

Lykogiannis 5,5

Devia in rete una conclusione di Orsolini, soffre nella fase di difesa contro Dumfries ma lo fa soffrire quando lo riattacca.

Medel 4,5

Il pitbull si fa sentire ma è meno preciso del solito, perde le staffe contro Lautaro e rimedia un giallo.

Moro (1’ st) 5,5

Fa quel che può.

Schouten 4,5

Lavora su Barella, non è costruttivo. La verità è che fa fatica accanto a Medel, o gioca uno o gioca l’altro.

Orsolini 4,5

Calcia il pallone addosso a Lykogiannis e Onana è beffato, per impegnarsi si impegna ma è fuori giri.

Ferguson 6

Gioca più alto nelle vicinanze di Calhanoglu, bene o male si fa rispettare, sfiora di testa un gol che a quel punto poteva riaprire la partita.

Soriano (18’ st) 5

Non cambia la musica.

Barrow 5

Sfiora subito il gol di sinistro, poi mette un buon pallone per Arnautovic, per il resto solo silenzi.

Vignato (29’ st) 5

Non si fa mai vedere.

Arnautovic 4,5

Impegna Onana, ha responsabilità sul colpo di testa di Lautaro, coprendo male il palo. Non credendoci più, sul 3-1 sbaglia un gol che non è da lui.

Zirkzee (18 ‘st) 5

Quasi impalpabile, ma va in campo a giochi strachiusi.