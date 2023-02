Roma-Empoli: Mourinho per il riscatto, Abraham deve spezzare il tabù

Roma-Empoli è il secondo anticipo del sabato della 21esima giornata di Serie A, in programma all'Olimpico alle 18. La squadra di José Mourinho è chiamata al riscatto davanti al proprio pubblico dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Cremonese, e il ko dello scorso turno di campionato contro la capolista Napoli. Per i giallorossi i tre punti sono d'obbligo per ritrovare serenità dopo il caso Zaniolo, e per non perdere il contatto dalla zona Champions.

I toscani sono in grande forma e stanno vivendo la serie positiva più lunga del loro campionato: gli azzurri non perdono da novembre, e nelle ultime sei partite hanno ottenuto tre vittorie e tre pareggi. Roma-Empoli: i precedenti Il bilancio dei precedenti pende pesantemente a favore della Roma, che in Serie A non ha mai perso in casa contro l'Empoli (14 partite, 12 vittorie e 2 pareggi). Quella giallorossa è infatti la squadra contro cui l'Empoli ha disputato più gare in trasferta nel massimo torneo senza mai vincere. In generale, la Roma non perde contro l'Empoli in Serie A dal 17 febbraio 2007 (1-0 al Castellani con rete di Pozzi): da allora tre pareggi e 10 vittorie giallorosse, le ultime 6 consecutive segnando sempre almeno due gol.