Chelsea-Bournemouth: quote, pronostico e statistiche

Il Chelsea che si presenta all'appuntamento con il Bournemouth è una squadra che è stata capace di conquistare soltanto due punti nelle precedenti cinque giornate di Premier League . I " Blues " in queste cinque gare sono riusciti a segnare soltanto due gol, 7 invece le reti subite.

Il Bournemouth prima di vincere per 3-0 contro l'Everton era reduce da cinque sfide nelle quali aveva totalizzato soltanto un punto. "The Cherries" dopo aver pareggiato per 2-2 contro il Fulham si sono sempre dovute arrendere nei match contro Southampton (1-0), West Ham (2-0), Tottenham (3-2) e Leeds (4-3).

Analizza i numeri di Chelsea-Bournemouth e vinci!

Possibile il Goal a "Stamford Bridge"

A "Stamford Bridge" il riscatto del Chelsea è in lavagna solamente a 1.30. Almeno sulla carta non sembra esserci partita ma occhio all'esito Goal, il Bournemouth nelle ultime due giornate di campionato ha realizzato la bellezza di 7 reti. La possibilità che entrambe le compagini in campo vadano a segno nel corso dei novanta minuti di gioca paga doppio.