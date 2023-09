Dopo il gol di Provedel anche Meret e Sommer a segno? Schizzano le quote

Quanto visto nel finale della partita tra Lazio e Atletico Madrid rimarrà per sempre nella storia. Il gol del pareggio di Ivan Provedel che ha evitato ai baincocelesti la sconfitta alla prima partita dei gironi di Champions League è stato qualcosa di straordinario, ma non unico. Provedel è diventato il quarto portiere a segno nel massimo palcoscenico europeo dopo Butt, Enyeama e Bolat. E probabilmente non sarà l'ultimo.