Scommesse capocannoniere Serie A: le quote sugli attaccanti

ROMA - Il Napoli di Garcia si è ripreso alla grande e Osimhen , l'attaccante degli azzurri, vola nelle quote per il ruolo di capocannoniere al termine di questa stagione. I due gol realizzati nelle ultime due sfide contro Udinese e Lecce hanno rilanciato le certezze degli scommettitori: il bis di Osimhen come miglior realizzatore della Serie A è dato a 2,75, che vale al nigeriano il secondo posto alle spalle di Lautaro Martinez , dato a 2,25.

Quali sono le quote degli altri attaccanti?

Terzo in classifica nelle quote è Vlahovic: 4,50 . Chi sta scalando posizioni è Lukaku: l'attaccante della Roma in grande difficoltà è dato 12, tanto quanto Immobile, della Lazio. Per il milanista Leao invece le quote sono molto alte: è dato a 20.