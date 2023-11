Sinner e Djokovic, rivincita in Coppa Davis? Le quote, data e orari

Sinner e Djokovic potrebbero incontrarsi di nuovo in Coppa Davis, dopo l’ultimo atto delle Nitto ATP Finals. Ieri a distanza di poche ore, Nole e Jannik sono sbarcati in Spagna. Non c’è un attimo di tregua in questo finale di stagione. Oggi a Malaga partono le sfide del prestigioso trofeo, ma l’Italia scenderà in campo giovedì 23 contro l’Olanda alle ore 10 per i quarti di finale. Ovviamente il ct Volandri punterà sulla sua stella, Jannik Sinner. La Serbia di Djokovic invece se la vedrà con la Gran Bretagna incerottata, senza Andy Murray, sempre giovedì non prima delle 16.