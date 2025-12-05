Ligue 1, super anticipo Lille-Marsiglia: ecco il pronostico

Match dall'esito incerto: ecco cosa giocare

Il Lille al momento occupa la quarta posizione in classifica con 3 lunghezze in meno rispetto all’OM che non solo è una posizione più avanti ma è anche a -1 dal Psg secondo e a -2 dal sorprendente Lens capolista.

Con un successo, quindi, l’Olympique sarebbe primo, almeno per una notte, mettendo comunque pressione a chi precede che giocherà conoscendo già il risultato del match di stasera.

Sotto il profilo dei numeri il Marsiglia è messo sicuramente meglio. Ha fin qui realizzato la bellezza di 35 reti risultando il miglior attacco del campionato contro le 28 del Lille (che, doveroso sottolinearlo, è secondo nella classifica di chi ha messo a segno più reti).

In fatto di reti subìte l’undici di Roberto De Zerbi è al terzo posto (ne ha incassate 14) mentre il Lille è a quota 17 reti al passivo. Tra Europa League e Ligue 1 il Lille non pareggia da 10 gare consecutive mentre il Marsiglia, nell’arco delle 9 partite complessivamente disputate finora (Champions League più campionato) non è andato in rete almeno una volta soltanto nelle prime due esibizioni in trasferta della Ligue 1.

L’esito finale è incerto, il Lille è di poco favorito (a 2.40) sul Marsiglia (2.75) ma, a pronostico, il Goal non dovrebbe mancare. Almeno una rete per parte in questa sfida vale 1.55 per Eplay24 e NetBet, 1.52 per Sisal.