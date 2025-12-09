Pronostici Champions League, una "tricombo" per Barcellona-Eintracht

Aveva iniziato bene l’ Eintracht . All’esordio in Champions League aveva rifilato un sonoro 5-1 al Galatasaray che lasciava intravedere un cammino luminoso per l’undici guidato da Topmoeller.

Barça-Eintracht, tre esiti in una sola giocata: di che si tratta

E invece, Dante avrebbe detto per la legge del contrappasso, nelle due esibizioni successive si è rivisto di nuovo il 5-1 ma non a favore della squadra di Francoforte bensì per le sue avversarie, prima l’Atletico Madrid e poi il Liverpool.

Solo una parentesi lo 0-0 a Napoli perché poi è arrivato un altro ko (0-3) per mano dell’Atalanta. Non va meglio in campionato visto che, all’ultima uscita, l’Eintracht ha perso 0-6 a Lipsia. L’elenco delle sconfitte sembra destinato ad allungarsi perché stasera i tedeschi giocheranno al Camp Nou contro un Barcellona che nella classifica di questa prima fase della Champions League è fermo a quota 7 punti ma che nel suo campionato segna gol a grappoli occupando la prima posizione.

Per i catalani sono 6 i successi di fila nelle ultime 6 esibizioni ne LaLiga compreso un 3-1 all’Atletico Madrid e un 4-0 all’Athletic Bilbao.

Di reti i blaugrana ne fanno ma, a dire il vero, ne prendono anche e allora, per quanto riguarda il match di stasera, il segno 1 non si discute ma sarà bene considerare anche il Goal e l’Over 2,5.

Tre esiti che vanno a formare una "tricombo" da 1.94 volte la posta sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, 2.08 invece su Elabet.