Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici Champions League, una "tricombo" per Barcellona-Eintracht© EPA

Pronostici Champions League, una "tricombo" per Barcellona-Eintracht

Sfida che promette spettacolo al Camp Nou: quote e consigli
2 min
TagsBarcellonaEintrachtChampions League

Aveva iniziato bene l’Eintracht. All’esordio in Champions League aveva rifilato un sonoro 5-1 al Galatasaray che lasciava intravedere un cammino luminoso per l’undici guidato da Topmoeller.

Barça-Eintracht, tre esiti in una sola giocata: di che si tratta

E invece, Dante avrebbe detto per la legge del contrappasso, nelle due esibizioni successive si è rivisto di nuovo il 5-1 ma non a favore della squadra di Francoforte bensì per le sue avversarie, prima l’Atletico Madrid e poi il Liverpool.

Solo una parentesi lo 0-0 a Napoli perché poi è arrivato un altro ko (0-3) per mano dell’Atalanta. Non va meglio in campionato visto che, all’ultima uscita, l’Eintracht ha perso 0-6 a Lipsia. L’elenco delle sconfitte sembra destinato ad allungarsi perché stasera i tedeschi giocheranno al Camp Nou contro un Barcellona che nella classifica di questa prima fase della Champions League è fermo a quota 7 punti ma che nel suo campionato segna gol a grappoli occupando la prima posizione.

Per i catalani sono 6 i successi di fila nelle ultime 6 esibizioni ne LaLiga compreso un 3-1 all’Atletico Madrid e un 4-0 all’Athletic Bilbao.

Di reti i blaugrana ne fanno ma, a dire il vero, ne prendono anche e allora, per quanto riguarda il match di stasera, il segno 1 non  si discute ma sarà bene considerare anche il Goal e l’Over 2,5.

Tre esiti che vanno a formare una "tricombo" da 1.94 volte la posta sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, 2.08 invece su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS