Psg-Arsenal, i Gunners sognano una storica prima volta

My Combo: la sintesi su Psg-Arsenal

Più diverse di così non si potrebbe. Il Psg ha segnato 44 gol (ad un passo il record del Barça, 45) ed è salito di livello nella fase ad eliminazione diretta eliminando Monaco, Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco. Kvaratskhelia è il giocatore simbolo dell’ascesa al potere parigina: 10 gol e 6 assist per il georgiano, che andò a segno anche nella finale vinta lo scorso anno contro l’Inter. Di fronte il miglior fortino d’Europa: 9 clean sheet nel torneo in corso e appena 6 gol al passivo. E soprattutto, zero sconfitte in 14 partite: nessuno ci era mai riuscito da quando la Champions ha adottato il nuovo format. A differenza del Psg, l’Arsenal si è un po’ sgonfiato dagli ottavi in poi soffrendo più del previsto contro Leverkusen, Sporting e Atletico Madrid. Sofferto ma mai perso. Nella visione My Combo di SisalTipster, l’Arsenal vincerà la prima Champions della sua storia e la Premier League avrà la sua terza regina in Europa dopo i trionfi di Aston Villa in Europa League e Crystal Palace in Conference. Ripasso di storia contemporanea. Nelle ultime sette finali di Champions è andata a segno una sola squadra. Una sequenza che può subìre una battuta d’arresto con entrambe le formazioni a segno alla “Puskas Arena” di Budapest. Kvaratskhelia è stato protagonista con gol o assist per sette partite di fila nella fase ad eliminazione diretta. Ben dieci, nel periodo considerato, le partecipazioni alle reti del Psg da parte del georgiano che può incidere con gol o assist. Declan Rice è una delle colonne dell’Arsenal (e della nazionale inglese). Piedi buoni e fisicità fanno di lui il possibile protagonista di un gol segnato o di un cartellino ricevuto.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Psg-Arsenal: 1) Vittoria Arsenal 2) Entrambe a segno 3) Kvaratskhelia gol o assist 4) Rice gol o cartellino.

Curiosità SisalTipster

Ad oggi il club dei vincitori della Champions League ammette 24 diverse squadre. L’Arsenal sogna di diventare la 25ª formazione ad entrare nell’elite, avendo giocato ben 225 partite (Coppa Campioni e Champions) senza mai riuscire ad alzare al cielo il trofeo. Per sfatare il tabù i Gunners dovranno dimenticare quanto successo un anno fa in semifinale e tornare ad ottobre del 2024, quando vinsero per 2-0 contro il Psg in un match della fase a gironi. In quell’occasione andò a segno anche Bukayo Saka, un piccolo talismano per Arteta: l’esterno inglese ha messo a segno due reti in tre presenze contro il Psg. In una finale i numeri non vanno in campo ma hanno il loro peso. Vale la pena sottolineare come il Psg abbia sempre avuto la meglio negli ultimi cinque incontri ad eliminazione diretta in Champions contro formazioni inglesi. Il Manchester City è stata l’ultima squadra che ha eliminato i parigini, nelle semifinali dell’edizione 2020/21. Tornando al presente, le statistiche dicono che siamo in presenza delle due squadre più “tartassate” del torneo. Arsenal primo con 162 falli subìti, alle sue spalle il Psg a 159. Occhio però al dato sui cartellini. In quest’ambito prevale nettamente l’Arsenal (6° nella classifica di specialità) con 25 gialli ricevuti, più corretto il Psg con sole 15 ammonizioni (2 le espulsioni). Del resto se fai tanto possesso palla (e in questo, per media, il Psg è secondo solo al Barcellona) è più facile... prenderle che darle.