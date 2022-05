BOLOGNA - Ripresa degli allenamenti per il Bologna, in vista della trasferta di Venezia. I rossoblù hanno svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella, con Michael Kingsley che è rientrato in gruppo e ha lavorato con i compagni; seduta differenziata per Mitchell Dijks. Per la giornata di domani è in programma una nuova seduta di allenamento, a porte chiuse.