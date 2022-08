BOLOGNA - Il Bologna è proiettato al prossimo impegno di campionato in programma sabato a San Siro contro il Milan. Seduta in palestra e di scarico per i rossoblù. In gruppo anche Mitchell Dijks che si è allenato con i compagni. Domani invece, alle 14.30, verrà presentato alla stampa il nuovo acquisto Jhon Lucumi.