Bologna, Vigiani: "Thiago Motta? Ci parlerò. Arnautovic? Da valutare"

BOLOGNA - Il tecnico del Bologna Luca Vigiani ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Dall'Ara contro la Fiorentina (2-1). Le sue parole: "I ragazzi hanno dato subito disponibilità e questo mi ha aiutato molto. In settimana abbiamo lavorato su tutti i punti, ma questa partecipazione dei ragazzi ha aiutato l'ambiente a compattarsi e a tirare fuori la prestazione che ha portato alla vittoria. Barrow? Sembrava soffrire l'attacco in profondità e avevo pensato di cambiarlo, poi su quella palla che abbiamo giocato in profondità è partito forte, è andato bene in pressione ed è stato bravo a fare gol. Arnautovic? Verrà valutato dallo staff medico e nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più. Thiago Motta? Non ho ancora avuto modo di vederlo, se ci sarà presto questa possibilità, parleremo".