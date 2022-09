Bologna, jolly Orsolini vuole tornare protagonista

BOLOGNA - Orsolini può tornare a essere un giocatore centrale nel Bologna di Thiago Motta. Con l'arrivo del nuovo tecnico si rimescola tutto e il numero 7 rossoblù (che in ogni caso non era mai stato fuori dal progetto di Mihajlovic) potrà rilanciarsi dopo mesi, dove era rimasto un po' troppo ai lati. Motta lo ha detto chiaramente: “Riccardo può darci tantissimo”. I due si sono incontrati da pochi giorni, hanno scambiato qualche punto di vista, ma solo il tempo ci dirà se Motta ha avuto ragione nello stimolare Orsolini oppure no. Intanto, ha fatto notare ancora l’italo-brasiliano durante la sua presentazione, "vedo Riccardo felice e sempre col sorriso in allenamento, ed è una cosa positiva". E’ stato lo stesso Motta a parlare di statistiche, dicendo che quelle di Orso "sono già buone ma credo possano migliorare ancora: dipende da lui. Io sono qui per dargli una mano".