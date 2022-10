BOLOGNA - Il Bologna nel pomeriggio odierno è tornato ad allenarsi in vista della sfida di campionato sul campo del Napoli. La squadra ha svolto nella prima parte di seduta un lavoro atletica, poi una serie di esercitazioni tecniche e una partitella a metà campo, chiudendo con dei tiri in porta. Differenziato per Lykogiannis e Barrow. Domani è prevista una seduta mattutina.