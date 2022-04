Fiorentina, Odriozola oggi e domani

FIRENZE - Con la squadra in corsa per l'Europa, la Fiorentina guarda anche al futuro, a partire da Odriozola. Il club è pronto tornare alla carica con il Real Madrid, che ne detiene il cartellino. E se come si vocifera in Spagna il Real intendesse continuare a puntare su Dani Carvajal e Lucas Vazquez, Odriozola potrebbe avere il futuro viola spalancato. Aiutano gli ottimi rapporti tra le società: la Fiorentina ora deve valutare se tentare l'acquisto (ma servono 20 milioni circa), oppure se puntare a un nuovo prestito (magari con un diritto prefissato di riscatto) per il giocatore, che ha un contratto fino al 2024. Intanto il giocatore pensa al campo, o meglio, al rientro in campo: out per il Napoli, punta a tornare per dare una mano nel tour de force che attende i viola. A vuole esserci a ogni costo per la semifinale di Coppa Italia a Torino, contro la Juve.