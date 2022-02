GUADALAJARA - L'ultimo atto del torneo femminile di tennis dell'"Abierto Akron Zapopan" - torneo Wta 250 dotato di un montepremi di circa 250 mila euro, che si sta disputando sul cemento del Panamerican Tennis Center di Guadalajara, in Messico - è tra Sloane Stephens e Marie Bouzkova. In semifinale, Stephens ha beneficiato, sul 3-6 7-5 in proprio favore, del ritiro della russa Anna Kalinskaya, mentre Bouzkova ha eliminato con un doppio 6-3 la cinese Wang.