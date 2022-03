Indian Wells, Alcaraz vola ai quarti finale: battuto Monfils

ROMA - Dopo le vittorie di Nadal e Rublev , il quadro dei qualificati ai quarti di finale degli Indian Wells si completa con il successo di Carlos Alcaraz su Gael Monfils . Il francese, che al turno precedente aveva battuto ed eliminato il numero uno al mondo - il russo Daniil Medvedev -, viene liquidato in due set dal 18enne fenomeno di Murcia .

Ora sfiderà Cameron Norrie

Punteggio finale 7-5 6-1. Quello che fa più impressione dell'allievo di Jean Carlos Ferrero è la sicurezza con cui gioca. Ora, per un posto in semifinale affronterà Cameron Norrie, campione in carica a Indian Wells, che ha rifilato un secco 6-2 6-4 a Jenson Brooksby, l'idolo di casa capace di superare nel turno precedente Stefanos Tsitsipas.