Torneo Miami: Martina Trevisan fuori nelle qualificazioni

MIAMI - Subito fuori Martina Trevisan nelle qualificazioni del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combinato con il secondo ATP Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di oltre 8 milioni di euro che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La 28enne mancina di Firenze, numero 88 Wta e quarta testa di serie, ha ceduto all'esordio per 6-3 6-3, in un'ora e tre quarti di gioco, alla cinese Yue Yuan, 23 anni, numero 145 del ranking, mai affrontata prima in carriera. In serata toccherà a Lucia Bronzetti, dodicesima testa di serie delle "quali", che deve vedersela con l'olandese Lesley Pattinama Kerkhove.