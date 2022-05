Djokovic: "Vi svelo qual è il giocatore preferito di mio figlio"

Intervistato dal canale Twitch del torneo di Madrid, Novak Djokovic - numero 1 del tennis mondiale - ha dichiarato qual è il giocatore preferito del figlio Stefan: "In questi ultimi tempi per lui il numero 1 non è più Nadal, ma Alcaraz. Ha cambiato il suo giocatore preferito". Il serbo, recentemente, si è anche allenato per la prima volta con il giovane spagnolo, vincendo la partita con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco.