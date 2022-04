Berrettini esclusivo: "Stavolta a Wimbledon faccio gol"

MILANO - Roland Garros no (o quasi). Wimbledon sì (e con grandi ambizioni). Matteo Berrettini non è ancora pronto e l’operazione alla mano destra lo costringerà a saltare Montecarlo e l’amato torneo di Roma, ma all’atleta del team Red Bull gli stimoli non mancano. A Wimbledon sente che stavolta potrebbe essere l’anno giusto per un trionfo.

Berrettini, come sta? «Ora bene, ma non ho ancora ripreso a giocare. Ho sentito per la prima volta il dolore al dito nei giorni precedenti all’inizio di Indian Wells, quando facevo il rovescio a due mani: avvertivo come uno scatto del tendine che usciva dal binario. I primi accertamenti non avevano dato un esito preoccupante ed ero sceso in campo con gli antidolorifici. Il fastidio, però, aumentava e per questo mi sono ritirato a Miami. Capita la reale entità del problema, mi sono operato».



Non era un infortunio banale. «Era una lesione di una piccola parte della mano che fa sì che il tendine del mignolo stia al suo posto. Nel mio caso usciva sempre dalla sede naturale e si lussava. Adesso ho ripreso a dare la mano, a muoverla e... a salutare, ma ancora niente tennis. Spero di rientrare a breve perché sta andando tutto come da programma».



Il problema agli addominali invece fa parte del passato o dovrà adattare la sua preparazione e la sua stagione per non ricadere in un simile infortunio? «Abbiamo fatto degli studi perché è giusto approfondire quando nel tempo ci sono infortuni che ricorrono come successo a me agli addominali. Lo strappo dello scorso anno è stato dovuto alla quarantena perché non ci siamo allenati bene e abbiamo ripreso con partite 3 set su 5. Da allora si è formata una cicatrice nella parte sinistra dell’addome che, quando sforzo al massimo, si fa sentire. Proviamo a lavorare sul mio corpo per renderlo più flessibile e fluido, ma sappiamo che lo sport ad alti livello porta a infortuni che non si possono controllare».