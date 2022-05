Madrid Open, Musetti avanza: vittoria contro Ivashka

MADRID (SPAGNA) - Successo di rimonta per Lorenzo Musetti (n. 63 Atp) nel primo turno del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. 'Promosso' dalle qualificazioni grazie al successo sullo spagnolo Alejandro Moro Canas), il 20enne di Carrara è entrato nel 'main draw' e ha sconfitto in tre set il bielorusso Ilya Ivashka (n.48 del ranking). Dopo aver perso il primo set il giovane toscano è rientrato in partita nel secondo set e l'ha poi spuntata in quello decisivo (2-6, 6-3, 7-5): nei sedicesimi sfiderà il vincente del ' derby ' tra gli statunitensi Reilly Opelka (n.17) e Sebastian Korda (n. 30)

Gli altri azzurri in tabellone

Come Musetti ai sedicesimi si è qualificato anche Jannik Sinner che l'ha spuntata a fatica e in rimonta sullo statunitense Tommy Paul (n.35 Atp) - battuto in tre set (6-7, 7-6, 6-3) dopo aver annullato tre match-point ed essere stato costretto a ricorrere all'intervento del fisioterapista nella fase finale del match - e ora se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur (n.22 Atp), vittorioso sullo spagnolo Pedro Martinez (n.44). Out al primo turno invece Fabio Fognini (sconfitto in due set dal georgiano Basilashvili) e il torinese Lorenzo Sonego, n.28 del ranking battuto anche lui all'esordio dal britannico Jack Draper (n.121 Atp).