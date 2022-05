Roland Garros, Fognini che sfortuna: si ritira contro Van de Zandschulp

PARIGI (Francia) - Uno sfortunatissimo Fabio Fognini esce di scena nel secondo turno del Roland Garros contro l’olandese Botic van de Zandschulp . L’azzurro si ritira nel cuore del terzo set per un problema alla caviglia, mentre era sotto per 4-6, 6-7, 2-3 dopo due ore di gioco. Rimpianto doppio per il ligure, che fin lì aveva già sprecato diverse occasioni, visto che si era trovato avanti in entrambe le prime partite.

Nel primo set non basta il break di vantaggio

Il primo parziale lo vince 6-4 un più convinto van de Zandschulp che si impone in 40 minuti. Bravo l’olandese a rimettere in piedi il set dopo il break subito nel settimo gioco e che sembrava poter lanciare un Fognini invece troppo falloso al servizio, sia in termini di doppie palle che di scarse percentuali di prime.

Secondo set gettato al vento, poi l'infortunio

Il secondo set si chiude in modo beffardo per Fognini, che dopo aver collezionato due break ed essersi portato sul 5-1, subisce il prepotente ritorno dell'olandese, che rimonta fino a trionfare in un tie-break senza storia vinto per 7-2. A quel punto l'azzurro si tocca la caviglia e con un gesto di stizza lancia a terra la racchetta.

Terzo set sospeso, Fognini alza bandiera bianca

L'avvio del terzo set lascia sperare, ma solo per un attimo. Fognini si ripresenta in campo con la voglia giusta, strappando subito il servizio a van de Zandschulp, ma restituendoglielo subito dopo. Stessa scena nel terzo e quarto game, prima del 3-2 dell'olandese e il ritiro del ligure, che si arrende al dolore e alza bandiera bianca.