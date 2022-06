Zverev, l'infortunio scioccante e il terribile urlo di dolore: ecco cosa è successo

Nel tentativo di arrivare su un lungolinea dell'avversario Zverev è rimasto vittima di una torsione innaturale della caviglia destra ed è caduto a terra. Agghiaccianti le sue urla, che hanno fatto calare il gelo sul centrale dell'impianto parigino che ospita il secondo Slam stagionale. Il tedesco è stato soccorso dallo staff medico e trasportato con una sedia a rotelle negli spogliatoi, poi è tornato in campo con le stampelle per stringere la mano al giudice di sedia e abbracciare tra gli applausi del pubblico presente un Nadal sotto choc. Per lui si teme la rottura dei legamenti e quindi un'inevitabile operazione che lo costringerà ad un lungo stop .

Nadal in finale ma sotto choc

"Mi dispiace molto per lui perché è un ottimo collega, ha avuto sfortuna - ha detto lo spagnolo, che avrebbe preferito conquistarsi in un altro modo il pass per una finale in cui andrà a caccia del suo 14° titolo sulla terra rossa parigina -. Sono molto triste per lui perché so cosa vuol dire quando ti succede una cosa del genere. Sono sicuro che vincerà più di un 'Grande Slam'. Gli auguro una pronta guarigione. Essere in finale al Roland Garros è un sogno, ma vederlo piangere in quel modo è stato un momento difficile" ha concluso Nadal, che in finale aspetta ora il vincente dell'altra semifinale tra il norvegese Casper Ruud ed il croato Marin Cilic.