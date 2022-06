Zverev, infortunio choc contro Nadal: esce in lacrime in sedia a rotelle

PARIGI (Francia) - Bruttissimo infortunio per Alexander Zverev , che è stato costretto ad abbandonare la semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal per un'impressionante distorsione alla caviglia destra . All'inizio del tie-break del secondo set, sul 6-6, il tedesco è stato vittima di una torsione assolutamente innaturale dell'articolazione, nel tentativo di recuperare un dritto di Nadal. Zverev è caduto a terra, urlando, in lacrime per il dolore: subito soccorso dai medici, è stato trasportato fuori dal campo in sedia a rotelle , mentre continuava a piangere.

Si teme la lesione dei legamenti

Si teme una lesione dei legamenti che potrebbe comportare un intervento chirurgico. Dopo alcuni minuti Zverev è rientrato in campo con le stampelle per comunicare all'arbitro il forfait e abbracciare Nadal. Il tennista spagnolo, che conduceva per 7-6, 6-6 dopo 3 ore e 13 minuti di match, si qualifica così per la finale del Roland Garros: "Mi dispiace finire così questa partita - le parole di Nadal - sono stato con lui nella stanzetta prima che tornasse in campo e l'ho visto piangere. E' un momento duro. Voglio solo augurargli il meglio". Nadal in finale attende il vincitore della seconda semifinale, tra Casper Ruud e Marin Cilic.