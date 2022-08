Us Open, il Congresso chiede un visto per Djokovic

Novak Djokovic ha annunciato che non giocherà la Rogers Cup, il Masters 1000 canadese di scena a Montreal. Il serbo infatti non può entrare nel territorio canadese non essendo vaccinato contro il Covid-19. Al momento, Djokovic non può nemmeno giocare lo US Open per la norma che impone l'obbligo di vaccinazione per chi arriva dall'estero. Ci sarebbe però uno spiraglio per ottenere una particolare esenzione. Secondo quanto si legge su Supertennis, Djokovic potrebbe giocare lo US Open se il governo considerasse il suo ingresso negli Usa un beneficio di interesse nazionale. Dopo una petizione dei tifosi sul web, ora si sono mossi ufficialmente due rappresentanti del Congresso Usa perché il presidente USA Joe Biden riconosca la 'National Interest Exemption' per tutti i tennisti non vaccinati che abbiano i requisiti, e dunque la classifica, per giocare lo US Open.