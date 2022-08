Atp Cincinnati, Sinner e Fognini volano al 2° turno. Eliminato Musetti

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner vince al debutto nel Masters 1000 di Cincinnati contro Thanasi Kokkinakis, n.75 Atp proveniente dalle qualificazioni e accede al secondo turno. L'austrialiano cede solo al tie-break - 6-7, 6-4, 7-6 - dopo una partita durissima, con l'altoatesino che non aveva mai affrontato il 26enne di origine greca. Il 20enne di Sesto Pusteria affronterà ora uno tra il serbo Miomir Kecmanovic e lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Supera il primo round anche per Fabio Fognini: il tennista ligure ha battuto all'esordio lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas in due set con il punteggio di 6-2 6-3. Nel prossimo turno l'azzurro sfiderà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 6 e bye al primo turno.