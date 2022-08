ROMA - Esordio col piede giusto per Jasmine Paolini in Canada, nel torneo Wta 250 di Granby. La 26enne toscana, numero 57 al mondo, ha eliminato al primo turno la giapponese Himeno Sakatsume (numero 359 del ranking Wta) col punteggio di 7-6(8-6) 6-4. Debutto vincente ieri anche per Martina Trevisan (numero 27), che nel Wta 250 di Cleveland ha battuto l'egiziana Mayar Sherif (numero 61) per 2-6 6-2 6-4.