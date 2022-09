Ranking Atp, stabili Sinner e Berrettini. Fognini guadagna una posizione

ROMA - Al termine della settimana dedicata ai gironi della fase finale della Coppa Davis, che non prevede l'assegnazione di punti, non c'è nessuna variazione nella top 10 del ranking Atp. Jannik Sinner si conferma il migliore degli italiani all'11ª posizione del ranking, seguito da Matteo Berrettini (15°) e Lorenzo Musetti (30°). C'è un piccolo cambiamento invece per Fabio Fognini, che ha guadagnato una posizione ed è salito al 54° posto, e Lorenzo Sonego, che ne ha persa una scendendo al 65° posto. Completano il quadretto azzurro Francesco Passaro (127°) Luca Nardi (143°), Marco Cecchinato (147°), Franco Agamenone (148°) e Flavio Cobolli (150°).