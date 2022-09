Diretta Federer, l'ultima partita in doppio con Nadal: orario e come vederla in tv e streaming

LONDRA - Cala il sipario sulla carriera inimitabile di Roger Federer, che si prepara per un ultimo ed emozionante incontro alla O2 Arena di Londra in doppio, insieme al rivale di sempre Rafa Nadal. L'incredibile coppia sfiderà quella americana formata da Sock e Tiafoe nella Laver Cup, il torneo di tennis che vede l'Europa confrontarsi contro il resto del Mondo. Federer, che ha annunciato il suo ritiro sui social con una lunga lettera pochi giorni fa, ha vinto 20 Slam nella sua straordinaria carriera. Meglio di lui hanno solo Djokovic (21) e proprio il suo compagno per quest'ultima partita, Nadal (22). "Sono consapevole di quello che sto facendo - afferma lo svizzero nella conferenza stampa -. Ho avuto tempo come per elaborare il lutto, senza voler esagerare. Chiudo la carriera esattamente come volevo. Non al termine di un match, magari perso, ritrovandomi al centro del campo da solo. E’ un’immagine che non mi è mai piaciuta. Qui sarò circondato da alcuni degli avversari più significativi della mia carriera, sarà come una festa".