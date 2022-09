Federer si ritira: addio al tennis con una lettera social

Federer: "Bisogna capire quando è il momento"

"Come molti di voi sanno, gli ultimi tre anni si sono presentati come delle sfide sotto forma di infortuni e operazioni. Ho lavorato duro per tornare in forma e competitivo. Ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo e l'ultimo messaggio è stato chiaro. Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. Questa è una decisione agrodolce perché mi mancherà tutto quello che il circuito mi ha dato. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour", ha detto sui social.

I ringraziamenti

"Ma allo stesso tempo c'è tanto da festeggiare. Mi considero una delle persone più fortunate sulla Terra. Mi è stato dato un talento speciale per giocare a tennis e l'ho fatto a livello che non avrei mai immaginato, per molto più tempo di quanto avessi mai pensato possibile. Vorrei ringraziare in particolare la mia fantastica moglie Mirka, che ha vissuto ogni minuto con me. Mi ha scaldato prima delle finali, guardato innumerevoli partite da oltre 20 anni. Voglio anche ringraziare i miei quattro meravigliosi bambini per avermi supportato, sempre desiderosi di esplorare nuovi posti e creando meravigliosi ricordi lungo il percorso. Vedere la mia famiglia fare il tifo per me dagli spalti è una sensazione che conserverò per sempre. Vorrei anche ringraziare e riconoscere i miei affettuosi genitori e la mia cara sorella, senza la quale nulla sarebbe possibile. Un grande ringraziamento a tutti i miei ex allenatori che mi hanno sempre guidato nella giusta direzione... siete stati meravigliosi! E al tennis svizzero che ha creduto in me da giovane", si legge in uno dei passaggi.