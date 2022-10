Atp Vienna, forfait Berrettini: infortunio al piede sinistro

ROMA - "A seguito di molteplici valutazioni da parte di esperti medici, sono stato informato che non sarò in grado di competere a Vienna". Così Matteo Berrettini annuncia, sul proprio profilo Instagram, il forfait che lo costringerà a saltare il torneo austriaco in programma da oggi, 24 ottobre, fino a domenica 30. Il tennista romano è reduce dalla finale persa a Napoli contro Lorenzo Musetti in un match condizionato da un infortunio al piede sinistro.