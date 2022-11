Atp Finals, Rublev di rimonta: batte Tsitsipas e raggiunge Ruud

TORINO - Quante emozioni alle Atp Finals di Torino, che continuano a riscuotere un grande successo di pubblico, con il già qualificato Djokovic pronto a battagliare con il già eliminato Medvedev per passare il turno a punteggio pieno. Uno sforzo che ha esaltato gli spettatori sugli spalti ma che potrebbe anche costare caro a Nole nella semifinale con il rampante Fritz. In serata sono stati poi Tsitsipas e Rublev a dare spettacolo in un vero e proprio spareggio per raggiungere Ruud nella semifinale dall'altro lato del tabellone. Una sfida durissima, dalla quale è uscito vincitore il russo, che si impone per 3-6 6-3 6-2.