Berrettini dà forfait: Italia decimata alle Finals di Coppa Davis

Una brutta notizia per l'Italia del tennis , che dopo Jannik Sinner perde anche Matteo Berrettini in vista delle Finals 2022 di Coppa Davis , in programma da martedì 22 novembre a domenica 27 novembre a Malaga , in Spagna.

A Malaga da tifoso

"Purtroppo l'infortunio al piede non mi permetterà di giocare la fase finale della coppa Davis - ha scritto lo stesso tennista romano sul suo profilo Instagram -. Personalmente giocare per l'Italia è sempre stato e sempre sarà un grandissimo onore, è per questo che è stato difficilissimo prendere questa decisione. Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo! Grazie, come sempre, per l'affetto che mi fate sentire ogni giorno con i vostri messaggi, in questi momenti sono di grande aiuto!".

I quattro azzurri

Ritrovatosi alla vigilia della sfida contro gli Stati Uniti senza le due stelle del tennis italiano, il capitano azzurro Filippo Volandri non ha comunque convocato nessuno al posto di Berrettini: la squadra resta composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego (chiamato al posto di Sinner), Fabio Fognini e Simone Bolelli.