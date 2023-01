Australian Open, Rublev ok. Vince anche Carreno-Busta

Il grande caldo (si è giocato con temperature che sfioravano i 40 gradi) non ferma Andrey Rublev. La testa di serie numero cinque (in campo come atleta neutrale) ha sconfitto in tre set l'austriaco Thiem con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2, al termine di una gara senza storia. Vittoria anche per Carreno Busta , che si impone sull'argentino Cachin in due ore e diciassette minuti, con il punteggio di 7-6, 6-1, 7-6. Avanzano al secondo turno anche Grigor Dimitrov e Taylor Fritz , che hanno battuto Karatsev e Basilashvili.

Garcia e Sabalenka vincono senza problemi

Tra le donne vittorie per Caroline Garcia e Aryna Sabalenka. La numero quattro e la numero cinque del mondo hanno impiegato entrambe poco più di un'ora per avere ragione delle rispettive avversarie. La bielorussa (scesa in campo senza bandiera), ha sconfitto Tereza Martinkova (numero 74 del mondo) per 6-1, 6-4. Caroline Garcia, contro la qualificata Katherine Sebov, n.191 del ranking, ha impiegato 4 minuti in meno per chiudere 6-3, 6-0. La Sabalenka affronterà al secondo turno la statunitense Shelby Rogers, che ha regolato senza patemi, 6-4 6-3, l'olandese Arianne Hartono. Caroline Garcia se la vedrà invece con Leylah Fernadez, 20 anni, n.40 del mondo, che ha superato in due set, 7-5 6-2, un'avversaria tignosa come la francese Alize Cornet.