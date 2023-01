Fognini gioca infortunato, la mano fa impressione: cosa è successo?

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Un lunedì da dimenticare per i colori azzurri agli Australian Open , salutati subito da Matteo Berrettini che ha clamorosamente fallito un match-point e al termine di una lunga battaglia durata cinque set si è arreso all'intramontabile scozzese Andy Murray . Giornata durissima anche Fabio Fognini , chiamato all'impresa per evitare l'eliminazione al primo turno nel match che lo vede opposto a Thanasi Kokkinakis , interrotto a causa della pioggia con l'australiano in vantaggio due set a zero (6-1, 6-2) e avanti 4-2 nel terzo.

Il precedente del 2020

Sempre in difficoltà, il tennista ligure è stato probabilmente frenato da un infortunio alla mano destra: le ferite e gli arrossamenti presenti sulle nocche non sono certo sfuggite all'occhio delle telecamere, così come il vistoso cerotto sull'indice. "Forse è caduto durante gli allenamenti" ha ipotizzato in diretta l'ex tennista Paolo Canè, oggi commentatore di Eurosport, parlando del problema di Fognini che già in passato nello Slam di Melbourne ha dovuto affrontare problemi alla mano. Come nel 2020, quando a ferirsela fu lui stesso dando un pugno alla racchetta durante il match vinto in rimonta al primo turno contro Reilly Opelka.