Australian Open, Giorgi show: batte Schmiedlova vola al terzo turno!

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue il momento positivo di Camila Giorgi, che vola al terzo turno degli Australian Open, in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La numero 70 del ranking Wta ha battuto senza problemi la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, numero 105 Wta, con il punteggio di 6-4 6-3, in poco meno di un'ora e mezza di partita. La slovacca aveva eliminato a sorpresa Martina Trevisan nel turno precedente.