Australian Open, Djokovic vola in semifinale: Rublev ko in tre set

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic approda in semifinale agli Australian Open , primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 35enne serbo, che insegue il decimo titolo nel Major australiano, si aggiudica nettamente l'attesa sfida col russo Andrey Rublev per 6-1, 6-2, 6-4 . Ad attendere Djokovic c'è ora lo statunitense Tommy Paul : il 25enne originario di Voorhees, numero 35 del ranking Atp , si aggiudica in quattro set il derby americano con la sorpresa del torneo, il connazionale Ben Shelton , numero 89 Atp, per 7-6(6), 6-3, 5-7, 6-4 . Nella parte alta del tabellone, l'altra semifinale metterà di fronte Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas .

Australian Open, il programma delle semifinali

Sabalenka in semifinale: sfiderà la 'sorpresa' Linette

Aryna Sabalenka e Magda Linette si affronteranno nella semifinale della parte bassa del tabellone degli Australian Open femminili. La bielorussa, quinta testa di serie, si conferma in grande forma: regola in due set (6-3, 6-2) Donna Vekic e conquista la sua quarta semifinale in carriera in uno Slam. Prosegue soprattutto la favola della 30enne polacca: dopo Kontaveit, Alexandrova e Garcia, anche l'ex numero uno del mondo Karolina Pliskova deve arrendersi. Linette si impone per 6-3, 7-5 in 87 minuti di gioco e per la prima volta in carriera raggiunge la semifinale di uno Slam, dove finora non si era mai spinta oltre il terzo turno. Nella parte alta del tabellone, invece, si contenderanno un posto in finale la due volte campionessa di Melbourne, Victoria Azarenka, e la vincitrice dell'ultimo Wimbledon, Elena Rybakina.