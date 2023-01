Australian Open, trionfo Sabalenka: vince il primo slam in carriera. Rybakina ko

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Aryna Sabalenka trionfa a Melbourne. La bielorussa, numero 5 del mondo e del seeding, ha vinto il torneo femminile degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam del 2023 con un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani). Aryna Sabalenka ha battuto in tre set la kazaka Elena Rybakina, 22esima testa di serie, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. In lacrime per l'emozione la bielorussa: quello conquistato a Melbourne è il primo successo Slam in carriera.