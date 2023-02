Australian Open, la denuncia di un ex numero uno del mondo diventa virale

Kafelnikov non ci sta

Nel tunnel che portava i giocatori al campo centrale, erano state affisse le foto di tutti i campioni delle edizioni del passato. In questa galleria è presente anche il russo che vinse il titolo nel 1999 battendo in finale lo svedese Thomas Enqvist per tre set a uno. C'è però qualcosa che non va rispetto alle altre glorie del torneo: nella descrizione di Kafelnikov manca appunto la nazionalità, rimossa. Una situazione figlia della guerra in Ucraina che non è però piaciuta all'ex campione che ha pubblicato un piccato post su Twitter: "L'unica delusione di questi Australian Open per me è stata che gli organizzatori del torneo pensano che nel 1999 Yevgeny Kafelnikov fosse un vagabondo senza cittadinanza".