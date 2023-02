Wta Lione, Jasmine Paolini concede il bis

LIONE (Francia) - Bella conferma nell'Open 6ème Sens Métropole de Lyon, torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari, in corso sul veloce indoor del Palais des Sports de Gerland, per Jasmine Paolini. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 66 WTA, approda ai quarti di finale, superando la russa Erika Andreeva per 6-2, 6-3. Anche nella scorsa stagione l'azzurra era rientrata tra le prime otto del torneo transalpino, salvo poi arrendersi all'ucraina Yastremska. Ai quarti Paolini sfiderà Caroline Garcia, numero 5 del ranking Wta e prima favorita del seeding.