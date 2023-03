Indian Wells, Sinner debutta con una vittoria: Gasquet superato in due set

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Dopo le due finali disputate sul cemento indoor europeo, quella vinta a Montpellier contro l'americano Cressy e quella persa a Rotterdam contro lo scatenato Medvedev di questo avvio di 2023, Jannik Sinner torna in campo sotto il sole californiano di Indian Wells e lo fa da numero 13 del Mondo, contro il numero 43 del Ranking ATP Richard Gasquet, regolato in due set con un bel 6-3 nel primo set e un 7-6 con un tiebreak letteralmente dominato. Prima vittoria nel singolare maschile per gli azzurri, dopo le premature eliminazioni di Sonego, Fognini e Berrettini. Ora per l'altoatesino la sfida ai sedicesimi di finale contro il vincente della sfida tra Musetti e Mannarino.